Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Karlsplatz
  4. Karlsplatz

Kabarett & Comedy

Karlsplatz

In dem Late-Night-Talk "Karlsplatz" mit Eva Karl Faltermeier und prominenten Gästen wird gelacht, philosophiert und das ein oder andere Tränchen vergossen. Mit Timur Turga und Constanze Lindner.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 26.10.2025

Mehr

Sendetypical Karlsplatz

Karlsplatz

Der blinde Comedian Timur Turga erzählt, wie es war, 95 Prozent seines Augenlichts zu verlieren und dennoch seinen Humor zu behalten. Was seine Augen nicht mehr erfassen, ersetzt er fantasievoll durch die Bilder in seinem Kopf, gepaart mit viel Selbstironie.

So schlägt er Eva Karl Faltermeier das Spiel "Ich sehe was, was du nicht siehst" vor und lacht darüber selbst besonders laut. Die Moderatorin möchte wissen, wie Blinde tindern, wenn das Aussehen keine Rolle spielt.

Ebenfalls zu Gast bei "Karlsplatz" ist Constanze Lindner. Die Kabarettistin hat einen Ratgeber über die zahlreichen Selbstzweifel von Frauen geschrieben und ihre Erkenntnisse gleich in ein Bühnenprogramm gepackt. Schon dessen Titel verrät, was gegen das typisch weibliche Gedankenkarussell hilft: "Lindners Lebenslust". Außerdem erzählt sie, wie sie einen Ehering gekauft hat - ganz ohne Ehemann, welche Erfahrungen sie mit ihrem Mops Polly Lamborghini macht und wie sie 16 Tage Wiesn überlebt, ohne krank zu werden.

Hinterm "Karlsplatz-Überraschungstor" verbirgt sich diesmal eine sehr junge, aber dafür umso begabtere Sängerin: Andrea Rosy Milutinovic ist mit gerade einmal elf Jahren die derzeit jüngste Studentin an einer Universität für Musik.

Der blinde Comedian Timur Turga erzählt, wie es war, 95 Prozent seines Augenlichts zu verlieren und dennoch seinen Humor zu behalten. Was seine Augen nicht mehr erfassen, ersetzt er fantasievoll durch die Bilder in seinem Kopf, gepaart mit viel Selbstironie.

So schlägt er Eva Karl Faltermeier das Spiel "Ich sehe was, was du nicht siehst" vor und lacht darüber selbst besonders laut. Die Moderatorin möchte wissen, wie Blinde tindern, wenn das Aussehen keine Rolle spielt.

Ebenfalls zu Gast bei "Karlsplatz" ist Constanze Lindner. Die Kabarettistin hat einen Ratgeber über die zahlreichen Selbstzweifel von Frauen geschrieben und ihre Erkenntnisse gleich in ein Bühnenprogramm gepackt. Schon dessen Titel verrät, was gegen das typisch weibliche Gedankenkarussell hilft: "Lindners Lebenslust". Außerdem erzählt sie, wie sie einen Ehering gekauft hat - ganz ohne Ehemann, welche Erfahrungen sie mit ihrem Mops Polly Lamborghini macht und wie sie 16 Tage Wiesn überlebt, ohne krank zu werden.

Hinterm "Karlsplatz-Überraschungstor" verbirgt sich diesmal eine sehr junge, aber dafür umso begabtere Sängerin: Andrea Rosy Milutinovic ist mit gerade einmal elf Jahren die derzeit jüngste Studentin an einer Universität für Musik.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.