So schlägt er Eva Karl Faltermeier das Spiel "Ich sehe was, was du nicht siehst" vor und lacht darüber selbst besonders laut. Die Moderatorin möchte wissen, wie Blinde tindern, wenn das Aussehen keine Rolle spielt.



Ebenfalls zu Gast bei "Karlsplatz" ist Constanze Lindner. Die Kabarettistin hat einen Ratgeber über die zahlreichen Selbstzweifel von Frauen geschrieben und ihre Erkenntnisse gleich in ein Bühnenprogramm gepackt. Schon dessen Titel verrät, was gegen das typisch weibliche Gedankenkarussell hilft: "Lindners Lebenslust". Außerdem erzählt sie, wie sie einen Ehering gekauft hat - ganz ohne Ehemann, welche Erfahrungen sie mit ihrem Mops Polly Lamborghini macht und wie sie 16 Tage Wiesn überlebt, ohne krank zu werden.



Hinterm "Karlsplatz-Überraschungstor" verbirgt sich diesmal eine sehr junge, aber dafür umso begabtere Sängerin: Andrea Rosy Milutinovic ist mit gerade einmal elf Jahren die derzeit jüngste Studentin an einer Universität für Musik.