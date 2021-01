Wir sind Kaiser - Faschingsaudienz 2

Und wiederum trägt ein heimischer Sänger eine ungewöhnliche Hymnenversion vor: Lemo kann danach im Gespräch Seinem geliebten Kaiser auch so manche Jugendsünde nicht verheimlichen.

Mit unwiderstehlichem bayrischen Charme bringt der Ex-Skirennläufer Felix Neureuther Seine Majestät und den Obersthofmeister (Rudi Roubinek) gleichermaßen in den Wahnsinn wie auch zum Lachen. Sicher eine der lustigsten Audienzen aller Zeiten!



Danach sind zwei deutsche Schauspiel-Ikonen zu Gast: Nora Tschirner möchte Seine Majestät dazu überreden, den Wirkungsbereich auch auf Deutschland auszuweiten; und Heino Ferch muss dem Kaiser auf einem Spielzeugpferd seine Leidenschaft des Polospiels demonstrieren. Schließlich geschehen noch seltsame Dinge: Richard Lugner will keine Audienz mehr (!) und ein geheimnisvoller Pinguin tritt auf….