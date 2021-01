Wir sind Kaiser - Faschingsaudienz 1

In dieser ersten hat der brave Seyffenstein (Rudi Roubinek) folgende Gäste geladen: der Sänger und Hitparadenstürmer Josh! Er trägt nicht nur eine beeindruckende Version der Kaiserhymne vor, sondern kommt danach in sehr sympathischer Art und Weise mit dem Hofzeremoniell nicht wirklich zurande.

Die NEOS-Abgeordnete fürs Europaparlament Claudia Gamon! Hier wird nicht nur ihre Vorarlberger Jugendzeit zur Sprache gebracht, sondern auch ihre gewagten militärischen Pläne.

Der Ex-Theaterdirektor und Buchautor Michael Schottenberg! In einer wirklich denkwürdigen Audienz stoßen mit Seiner Majestät und dem Ex-Dancing Star zwei, sagen wir's ehrlich, Sturschädel aufeinander. Da bleibt kein Fettnäpfchen unberührt und kein Auge trocken!