Kabarett

Vereinsheim Schwabing

Gute Laune ist garantiert, wenn Constanze Lindner im "Vereinsheim Schwabing" in München die besten Newcomer und Stars aus den Bereichen Stand-up-Comedy, Kabarett und Musik präsentiert. Als Gäste begrüßt die quirlige Kabarettistin diesmal: Hosea Ratschiller, Claudia Pichler, Zwoa Bier, Moses Wolff, Thomas Schreckenberger sowie Bürger from the Hell und Björn Puscha.

Datum: 15.08.2020