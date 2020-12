Kabarett

Urban Priol: TILT 2020

Auch wenn in diesem Jahr nichts so ist wie sonst, einer bleibt stabil und blickt auf das vergangene Jahr zurück. In seinem Jahresrückblick 2020 präsentiert Urban Priol brandaktuelles, pointiertes Polit-Kabarett und macht dabei vor keinem gesellschaftspolitischen Thema halt. Da bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen im letzten Jahr bewegte. In gewohnt süffisanter Manier verschont er weder Politik noch Gesellschaft. Pointiert, differenziert - und sehr lustig.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 30.12.2020