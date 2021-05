Undercover - Promis

Trotz ihres unglaublichen Erfolgs beim Publikum und ihres mittlerweile auch großen finanziellen Erfolgs sind die beiden auf dem Boden der Realität geblieben. Sie sind erdig, volksnah, frei von Allüren und Drogenabhängigkeit. Unkompliziert, sympathisch - quasi die Promis von nebenan. So weit der offizielle Teil der Story.



Im Grunde sind die beiden schlimmer als jede Hollywooddiva. Sie toben am Set, sie toben in der Garderobe, sie toben im Restaurant. Aber die beiden können sich auch perfekt verstellen. "Undercover" verabschiedet sich mit einer Farce auf die bunte und schillernde Welt der Stars und Promis und zeigt auf, dass selbst eine komplett erfundene Geschichte sehr viel näher an der Realität sein kann, als man vielleicht denken würde.