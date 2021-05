Undercover - Musikmanager

Leider ist aller Anfang schwer, und so jobbt sie als Kellnerin in einem Wiener Café. Dort lernt sie den zwielichtigen Popmanager Marco Hallilovic (Robert Palfrader) kennen. Dass Marco, einst Kind jugoslawischer Einwanderer, Ahnung vom Musikbusiness hat, darf bezweifelt werden. Hauptsache "Irmi" kommt rasch zu einem Auftritt und er ans große Geld. Wie der Zufall so will, hat Popsänger Manuel Ortega nicht nur einem "Meet and Greet" mit Irmi und Marco zugestimmt, er spendiert ihnen auch einen eigens komponierten Song.