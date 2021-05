Undercover - Die Shegeshys

Während Zitas Wurzeln, wenn auch auf verschlungenen Wegen, mit jenen des Hauses Habsburg-Lothringen in Berührung kamen, zählt Graf Shegeshy's Familie seit Jahrhunderten zur Crème des ungarischen Hochadels. Wegen eines Erbschaftsstreits verlassen die Shegeshys ihr geliebtes Ungarn und wollen sich aufgrund familiärer und traditioneller Verbindungen in Österreich niederlassen. Die Folge zeigt eindrucksvoll, dass der Adel - obwohl längst abgeschafft - in Österreich noch immer für Eindruck und Ehrfurcht sorgt.