Undercover - Die Bergbauern

Die Lamparters bewirtschaften einen kleinen Hof und sind das harte Leben gewöhnt. Noch nie waren die beiden auf Urlaub und noch nie haben sie die Bundeshauptstadt gesehen. Diesen Herzenswunsch erfüllt ihnen nun der ORF. Sie werden in einem noblen Hotel untergebracht und bestaunen die Attraktionen Wiens.



Beim "Demel" etwa probieren sie die Vielfalt Wiener Mehlspeisen, im Fiaker geht es durch die Innenstadt, im Prater erleben sie alle möglichen Höhen und Tiefen und beim Heurigen geschieht das Unvermeidliche: Friedel unterschätzt den Wiener Wein. Die Lamparters sind einfach urig. Ihr Witz ist bodenständig und sie nehmen das Leben, wie es kommt. Beim Umgang mit dem "Weana Gmiat" kommt es nicht selten zu den bekannten "Mentalitätsunterschieden" zwischen Wien und Tirol. Während sich etwa die Kellnerin beim "Demel" in nobler Zurückhaltung übt, klären zwei Urwiener Fiaker Friedel und Gundel lautstark darüber auf, dass der Wiener ein gemütlicher Mensch ist. Das Verkaufspersonal in einem Wiener Shoppingcenter ist verblüfft über Friedels Versuche, den Preis herunterzuhandeln, und der Heurigensänger in Grinzing bekommt als Dankeschön ein Ständchen aus den Alpen dargeboten.