Undercover - Der Regisseur und die Diva

Im Zuge seiner Tätigkeit lernte er die Schauspielerin Olga Sternweh kennen und machte sie zu seiner Diva, die in all seinen Filmen die Hauptrolle spielt. Die Kamera schaut diesmal in einer Art "Making Of ..." hinter die Kulissen des Filmbiz. Damm ist ein ausgesprochen kauziger, cholerischer und durchaus schwieriger Zeitgenosse. Olga Sternweh zeigt das gesunde und faszinierende Ego einer Leinwandgröße.