Pratersterne (4/6)

Diesmal zu sehen:

Gerold Rudle (Bild oben): Ihn nervt die Unentschlossenheit mancher Menschen beim Auswählen von Eissorten; insbesondere, wenn sich dahinter schon Warteschlangen bilden.

Chrissy Eixenberger: Die deutsche Kabarettistin berichtet aus dem ganz normalen Alltag einer Grundschullehrerin.

Bernhard Lentsch: der gelernte Sozialarbeiter prangert die heute in Mode gekommene Vorbereitungsmaschinerie für gewöhnliche Hochzeiten an.

Bernie Wagner und Vince Binder: eine musikalische und sehr ungewöhnliche Annäherung zweier Herren an das Thema Feminismus.