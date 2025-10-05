Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Kabarett & Comedy
  4. Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Johann König, Kai Borsutzky, Kristina Bogansky und Hauke van Göns
Von links: Kristina Bogansky, Michael Mittermeier, Hauke van Göns, Johann König und Kai Borsutzky.

Kabarett & Comedy

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Johann König, Kai Borsutzky, Kristina Bogansky und Hauke van Göns

Michael Mittermeier hat mit dem „Lucky Punch Comedy Club“ in München einen Szenetreff des Humors geschaffen. Als Gastgeber lädt er dorthin sowohl etablierte Comedy-Stars als auch vielversprechende Nachwuchstalente ein, die mit ihren Stand-ups gemeinsam das Publikum mitreißen. Gäste dieser Folge: Johann König, Kai Borsutzky, Kristina Bogansky, Hauke van Göns.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.10.2025
22:45 - 23:30 Uhr

In der vierten Folge von Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club steht Comedy-Poet und Weltretter Johann König auf der Bühne. Mit seiner unnachahmlichen Art spricht er über die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Leben. Einen künstlerischen Blick auf die Welt wirft Comedy-Newcomer Kai Borsutzky aus dem Ruhrgebiet. Wahl-Berlinerin Kristina Bogansky bringt als Comedienne die weibliche Sicht auf die unterschiedlichen Themen in die Runde und Lokalmatador, E-Sports-Experte und Moderator Hauke van Göns führt das Publikum in München ganz entspannt in das nächste Level.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.