Kabarett

Ladies Night

Zu Gast in dieser Ausgabe "Ladies Night" mit Meltem Kaptan sind: Dagmar Schönleber, Sarah Bosetti, Katinka Buddenkotte und Gayle Tufts. Dagmar Schönleber, selbst ernannte "Troll of Love", hat einen humorvollen und kreativen Umgang mit bösen Internet-Kommentaren gefunden: Sie kontert erfolgreich mit extrem unsachlicher Kitschigkeit und stellt ihren Song "Love is in the Netz" vor.

Datum: 26.06.2021