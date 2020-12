Kroymann (3/3): Sketch-Comedy mit Maren Kroymann

In einem anderen Sketch beklagt sich der Chef eines mittelständischen Unternehmens über die Personalstruktur. Sein Ziel: Seine Firma braucht mehr Diversität. Die Mitarbeiter sind alle weiß, männlich und blond. "Also das kann doch wohl nicht so schwer sein, einen ordentlichen Ausländer zu finden!" Ein Fazit der Besprechung: "Was ist, wenn wir das mit den Ausländern aufs nächste Jahr schieben und erstmal nach Schwulen gucken? Das zählt doch auch, oder nicht?"