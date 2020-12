Kroymann (2/3): Sketch-Comedy mit Maren Kroymann

Zu den Themen der Sendung gehört auch Sexismus - wenn auch in unerwarteter Form. Denn der Satz "Ein Penis ist in dieser Gesellschaft nun mal ein großes Handicap" führt zu einer ungewohnten Gleichberechtigungsdebatte. Einfach mal die Vorzeichen ändern, die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten - wie immer bricht Maren Kroymann humorvoll mit etablierten Denkmustern und schärft so den Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen.