"Zubehör für besorgte Bürger. Wir nehmen Ihnen alle Ängste!": So lockt Maren Kroymann als geschäftstüchtige Verkäuferin im Baumarkt ihre Kunden. "Wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen: Wir errichten eine Mauer um Ihr Grundstück, 3,50 mal 1,20 Meter mit Bunkerbeton. Dieses Modell "Mexiko" klingt nach einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis. Also so, als würde es in die heutige Zeit passen. Eben ganz nach Kroymann.