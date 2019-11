Kabarettgipfel (2/2)

Thomas Stipsits bringt die "neuen Werte" in einem Medley von Andreas Gabalier-Lieder zum Besten. Nachdem Bildung ein Zentralthema ist und bleibt, präsentiert Andreas Rebers den Schulalltag aus dem Blickwinkel eines verknöcherten Lehrers und Eva Maria Marold hält eine Ansprache einer geplagten Elternvertreterin. Andreas Vitásek berichtet von seinen Erfahrungen diverser Europareisen und Viktor Gernot von seinen Erfahrungen mit Reisen in hiesigen Taxis mit Fahrern aus aller Herren Länder.



Schließlich versucht sich das Ensemble an der Erfüllung von absurden Euronormen bei der Gestaltung einer Weihnachtskrippe!



Musikalisch unterstützt werden die Kabarettisten vom A-cappella-Quartett DIE ECHTEN, den Vokalakrobaten Stephan Gleixner, Alexander Wartha, Franz Alexander Langer und Christine Kisielewsky.