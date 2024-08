Kabarettgipfel (1/2)

Gery Seidl nimmt uns mit auf eine Reise vom Stammtisch zur Autobahnraststätte, Gernot Kulis wagt mit uns den mutigen Versuch im Restaurant telefonisch einen Tisch zu bestellen und bringt sich selbst damit in Schwierigkeiten.



Für Malarina stellen sich in der österreichischen Esskultur gleich mehrere Fragen: Warum bringt man zum Grillen sein eigenes Essen mit und was hat es bei uns mit diesem Schwarzbrot auf sich? Im Mehrgenerationenhaushalt von Martin Frank verwandelt sich innerhalb von zwei Stockwerken Zucker in Agavendicksaft und bei Gudio Cantz prickelt es nicht nur im Mineralwasserglas, auch die Pointen sprudeln nur so. Ein gelungener Gipfel, Prost!