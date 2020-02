Kabarett

Heinz Becker - Déjà-Vu (1/2)

So wie Wissenschaftler in Schottland mit Gehirn-Scans die Entstehung eines Déjà-vus erforschten, hat sich Gerd Dudenhöffer in die Erinnerungen seiner Bühnenfigur Heinz Becker eingeloggt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.02.2020