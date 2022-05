Kabarett

Gute Unterhaltung - Mit Pierre M. Krause

Pierre M. Krause weiß: Ohne gute Gespräche kommen Menschen nicht mehr zusammen. In seiner neuen Show "Gute Unterhaltung" diskutiert er mit seinen Gästen Themen nationaler Tragweite. Diesmal dreht sich alles ums Essen. Pierre M. Krause hat Moderatoren-Buddy Jeannine Michaelsen, Star-Koch Tim Mälzer sowie Ernährungsexpertin Britta Schautz eingeladen. Er entlockt ihnen Anekdoten und tauscht überraschende Ideen und gute Argumente aus.<br/><br/>Was isst man Tag für Tag in sich hinein? Ist "Bio" so gut, wie der Name es verspricht? Ist Fast Food das Ende? Und kann man den Kundinnen und Kunden im Supermarkt ansehen, was sie einkaufen?

Datum: 28.05.2022