Kabarett

Fraueng'schichten - bayerisch, bissig, lustig

n "Fraueng''schichten" geht es um die Widrigkeiten und Katastrophen, mit denen es Frauen im täglichen Leben zu tun haben: im Beruf, in Beziehungen, beim Sex und bei der Kindererziehung. Schauspielerin Angela Ascher zeigt in verschiedenen Rollen ihre erstaunliche Wandlungsfähigkeit. Unterstützt wird sie dabei in dieser Folge von Schauspielerin Maria Peschek und dem Fernsehkoch Hans Jörg Bachmeier.

Datum: 26.06.2021