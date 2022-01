Die Tafelrunde Spezial

Neues Jahr, neues Glück - so auch für Gerald Fleischhacker. "Ich hatte den Vorsatz, am Abend weniger zu essen und mehr Sport zu machen. Aber Vorsätze sind wie Bundeskanzler in Österreich - so schnell kann man gar nicht schauen, sind sie weg." Neben einem Blick in die Zukunft ist Fleischhacker auch auf die Chatprotokolle der Heiligen Drei Könige gestoßen - brisantes Material!