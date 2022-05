Die Tafelrunde aus dem Orpheum Graz

Endlich wieder Matura-Zeit jubelt der lustigste Religionslehrer und Schuldirektor des Landes - Stefan Haider. In seinem Stand-Up präsentiert Haider die Glanzleistungen aus den Klassenzimmern, wie immer mit viel Humor.



Shooting-Star Malarina beleuchtet die Wahlen in Serbien und erklärt, was diese mit dem Krieg in der Ukraine gemein haben. "Wie übersetze ich das auf Österreichisch für Sie? Unser Präsident ist quasi Karin Kneissl. Und wir schulden Putin nicht nur Ohrringe - leider…"



Stimmengenie Gernot Haas hat nicht nur mit Arnold Schwarzenegger telefoniert, sondern exklusiv und vorab die Rede von Sebastian Kurz am kommenden Parteitag der ÖVP im Talon. Und warum Heinz-Christian Strache bei Gerda Rogers aufschlägt, erzählt er bei der "Tafelrunde". Außerdem sprechen die KabarettistInnen über alle Themen der letzten Wochen - von Boris Beckers Haftstrafe bis zum neuen NASA-Projekt, das Aliens mit Nacktfotos anlocken soll. Das kann ja heiter werden…