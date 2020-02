Die Steintaler - von wegen Homo sapiens (12/12) - Kinder des Sommers

Nur Meso bleibt stur auf der Tradition in Erwartung des Winters wieder zurück in den Wald zu gehen. Die Liebe zum regelmäßigen, gemeinsamen Ballspiel soll die Entscheidung zu Gunsten eines gemeinsamen Lebens im Dorf bringen. Ein Spiel soll so ausgehen, dass auch Meso gezwungen wird hier zu bleiben. Ein kleiner, abgesprochener Betrug soll nachhelfen, doch Meso kommt dahinter. Tief enttäuscht von seiner Sippe, allen Menschen und der Welt an sich, zieht Meso sich den Wald zurück. Er kann es nicht fassen, als ihm wer völlig Unerwarteter hinterher trottet.