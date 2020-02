Die Steintaler - von wegen Homo sapiens (11/12) - Familiensachen

Als der tollpatschige Gulo das völlig verbockt, spricht Meso ein Machtwort und verbietet kurzerhand Alva den Umgang mit Bo. Jetzt reicht es aber Mesos Mutter Avlis. Sie stellt ihren Sohn zur Rede und sagt, dass Meso am besten Wege wäre, in die nicht gerade vorbildlichen Fußstapfen seiner Großväter zu treten. Um ihrer Meinung Nachdruck zu verleihen, führt sie Meso in den Wald, wo sie auf einen Einsiedler treffen, den Avlis ihrem Sohn als seinen Vater vorstellt. Mit dieser Begegnung ändert sich alles im Leben von Meso.