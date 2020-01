Kabarett

Die Steintaler - von wegen Homo sapiens (1/12) - Andere Sippen, andere Sitten

Waldmensch Meso kommt mit seiner hungrigen Sippe endlich an den kleinen See, an dem sie Jahr für Jahr den Sommer verbringen und im Überfluss an Nahrung und Wärme schwelgen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 29.02.2020