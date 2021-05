Kabarett

Deutscher Kleinkunstpreis 2021

Der Deutsche Kleinkunstpreis ehrt herausragende Künstlerinnen und Künstler in verschiedenen Kategorien. In diesem Jahr freuen sich Florian Schroeder (Kabarett), Michael Mittermeier (Stand-Up Comedy), das Lumpenpack (Musik), Sarah Bosetti (Kleinkunst), Miss Allie (Förderpreis) und Emil Steinberger (Ehrenpreis). 3sat zeigt die Preisverleihung aus dem Frankfurter Hof in Mainz, moderiert von Urban Priol.

Datum: 09.05.2021