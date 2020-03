Deutscher Kleinkunstpreis 2020

Der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz schließlich geht an Gerburg Jahnke, die „First Lady des Kabaretts". Schon in den 80er Jahren hat sie mit dem Duo „Missfits" eine neue Form weiblichen Humors etabliert, „rotzfrech, emanzipiert, klug, witzig und mit Haltung", so die Jury. Mit ihren TV-Sendungen und Bühnenshows beförderte sie neben der eigenen Karriere stets „charmant und nachhaltig Künstlerinnen dorthin, wo auch sie seit über 30 Jahren zu Recht steht: auf die deutschsprachigen Bühnen und in die Herzen der Zuschauer."