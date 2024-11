Kabarett & Comedy

Das Gipfeltreffen - Best of 2023 (1/2)

Beim "Gipfeltreffen" versucht das Comedy-Trio Torsten Sträter, Johann König und Olaf Schubert, große Fragen des Lebens zu beantworten, um die Welt zu retten. - Ein "Best of 2023". Die drei Comedians teilen in einem witzigen Schlagabtausch ihr Wissen mit der Welt. Was nutzt Gold, wenn die Welt untergeht? Warum lieben so viele Menschen Schlager? Welche sind die coolsten Insekten, und warum sind Kartoffeln wichtig?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 30.12.2024