Kabarett

Die Cosar Show - Fake News und Olympia

Comedy und relevante gesellschaftliche Themen passen nicht zusammen und sind schon gar nicht unterhaltsam? Özcan Cosar belehrt in seiner Late-Night-Comedy-Show eines Besseren. Das Multitalent und Gewinner des Deutschen Comedypreises 2019 will zeigen, wie Unterhaltung und harte Fakten zusammengehen und dass sich mit Humor (fast) alle Probleme lösen lassen. Gast in dieser Sendung ist Linda Zervakis.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 29.05.2021