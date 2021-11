Kabarett

Die Carolin Kebekus Show - Best of

Die diesjährige Staffel von "Die Carolin Kebekus Show" hatte zahlreiche Höhepunkte, die in diesem Zusammenschnitt von Carolin Kebekus noch einmal präsentiert werden. Bemerkenswert war der Auftritt von Bodo Wartke, der sein Lied "Das System", in dem es um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geht, gemeinsam mit Carolin Kebekus vortrug. Ebenfalls zu Gast im Studio waren die No Angels.

Datum: 24.10.2021