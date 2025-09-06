Kabarett & Comedy
Die Carolin Kebekus Show
Was ist besser als eine lustige Frau? Vier lustige Frauen! Carolin Kebekus begrüßt drei ihrer liebsten Comediennes zum ultimativen Stand-up-Special der "Carolin Kebekus Show". Ana Lucía gibt Tipps, wie man todsicher Therapeutinnen beeindruckt. Kristina Bogansky präsentiert Beauty-Hacks der etwas anderen Art. Und Anissa Loucif erzählt aus ihrem Arbeitsalltag als Narkose-Ärztin - garantiert nicht einschläfernd!
- 06.09.2025
- 03:05 - 03:35 Uhr