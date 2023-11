Beim Pelzig auf der Bank: Scheiss Geld - Wie werd‘ ich reich?

Wie viel Geld macht glücklich? Oder verdirbt Geld den Charakter? Und wann reicht's denn mal?

Pelzig will in diesen unsicheren Zeiten endlich auch mal ran die Fleischtöpfe. Erklärtes Ziel: reich werden, am besten so richtig reich, "scheiß-reich". Also zumindest will er herausfinden, wie das geht. Dazu befragt er Menschen auf der Straße, selbst ernannte Money-Coaches, eine US-Börsenexpertin und die Superreichen selbst.



Seine Aussichten sind bescheiden, er erfährt: Durch Arbeit wird niemand mehr reich, bei der Börse hätte er früher einsteigen müssen, ein Lottogewinn ist höchst unwahrscheinlich, und Pelzigs Chancen auf eine reiche Heirat sind, nun ja - da möchte man ihm dann doch eher zum Lottospiel raten.



Geld ist ein vielschichtiges Thema, dem Pelzig in einer einzigen Folge ohnehin nicht gerecht werden kann. Deshalb beleuchtet er das Thema in allen drei Folgen der neuen Staffel "Beim Pelzig auf der Bank" unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten.