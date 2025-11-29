Kabarett & Comedy
Bayerischer Kabarettpreis 2025
Die Preisträgerinnen und Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2025 stehen fest. - 3sat zeigt die Preisverleihung vom 27. Oktober aus dem Münchner Lustspielhaus. Der Hauptpreis geht an den Kabarettisten Claus von Wagner, der Senkrechtstarter-Preis wird an die gebürtige Fürtherin Lara Ermer vergeben. Den Ehrenpreis erhält der Musikkabarettist Georg Ringsgwandl, den Creator-Preis die Österreicherin Toxische Pommes.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 29.11.2025
- 02:50 - 04:05 Uhr
Durch die Sendung führt der Kabarettist und Moderator Martin Frank. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Frauenband Desperate Brasswives mit groovigem Bläsersound.