Bayerischer Kabarettpreis 2025

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2025 stehen fest. - 3sat zeigt die Preisverleihung vom 27. Oktober aus dem Münchner Lustspielhaus. Der Hauptpreis geht an den Kabarettisten Claus von Wagner, der Senkrechtstarter-Preis wird an die gebürtige Fürtherin Lara Ermer vergeben. Den Ehrenpreis erhält der Musikkabarettist Georg Ringsgwandl, den Creator-Preis die Österreicherin Toxische Pommes.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
02:50 - 04:05 Uhr

Durch die Sendung führt der Kabarettist und Moderator Martin Frank. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Frauenband Desperate Brasswives mit groovigem Bläsersound.

