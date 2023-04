Kabarett

Fraueng'schichten - Erziehung mal anders!

In der Chorprobe mit Pfarrhaushälterin Magdalena brechen alte Rivalitäten aus. Babsi Bittner stellt ihrer Mutter den neuen Freund vor, was zu merkwürdigen Verwicklungen führt. Im "Bettgeflüster" geht es diesmal ums Fremdgehen. Nur Burgi, die Chefin vom Wertstoffhof, hat ihre Mitarbeiter wie immer fest im Griff. Zwischen den Sketchen gibt Angela Ascher in ihrem Stand-up ungewöhnliche Erziehungstipps für den Umgang mit pubertierenden Kindern. Die Welt aus Frauensicht: In den aktuellen Folgen ihrer Sketch-Comedy "Fraueng'schichten" schlüpft Angela Ascher gleich in acht verschiedene Frauenrollen und gibt urkomische Einblicke in deren Leben.

Datum: 29.04.2023