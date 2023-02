Kabarett

Fraueng´schichten - Eifersucht und Liebe

Zwischen den Sketchen erklärt Angela Ascher in ihrem Stand-up, was Tracking-Apps mit Liebe zu tun haben, wie man morgens ganz selbstbewusst vor den Spiegel tritt und welche High-Heels für Frauen ab 40 in Frage kommen. Die Welt aus Frauensicht: In den aktuellen Folgen ihrer Sketch-Comedy "Fraueng'schichten" schlüpft Angela Ascher gleich in acht verschiedene Frauenrollen und gibt urkomische Einblicke in deren Leben.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.03.2023