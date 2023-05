Kabarett

Fraueng'schichten - Der teure Führerschein

Taxifahrerin Vroni zeigt diesmal, wie man Betrüger in die Flucht schlägt. Im Pfarrhaus geht es um Wunderheilung, während Metzgerin Franzi auf ihre alte Jugendliebe trifft. Zwischen den Sketchen erklärt Angela Ascher in ihrem Stand-up, warum Führerscheine heutzutage so teuer sind und was man beim Thema Datenschutz so alles zu beachten hat.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 13.05.2023