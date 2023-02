Das Leben als Frau ist nicht immer einfach

In "Fraueng'schichten" geht es um all die Widrigkeiten und Katastrophen, mit denen es gestandene Frauen im täglichen Leben zu tun haben: im Beruf, in Beziehungen, beim Sex und der Kindererziehung. Es geht um Frauen aus der Stadt und vom Land, um Frauen, die mit ihren Männern, ihrem Arbeitsplatz, ihrem Aussehen, ihren Mitmenschen hadern, um Frauen, die Karriere machen wollen…



In sieben völlig unterschiedlichen Rollen verkörpert Angela Ascher unverwechselbare bayerische Frauentypen, wie sie uns alle tagtäglich begegnen könnten: in dieser Folge ruiniert sie als peinliche Mutter die Pyjama-Party ihrer Tochter, hält als Friseurin ein flammendes Plädoyer für üppige Konfektionsgrößen, muss als Taxifahrerin mit Fahrgästen zurechtkommen, die mit ihrem eigenen Aggressionspotenzial überfordert sind und macht als selbsternannte Schlagerikone ‚Evi Ever‘ Helene Fischer Konkurrenz. Umrahmt wird dieser weiblich zentrierte bayerische Kosmos durch Stand-up-Soloparts von Angela Ascher. Bayerisch, bissig und lustig.