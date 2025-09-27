Dinner für Zwei - Pepi Hopf & Lydia Prenner-Kasper

So schlüpft Pepi Hopf in die Rolle eines Pryomanen, der sich bei der Feuerwehr bewirbt, oder eines Polizisten auf Stimmungsaufhellern, der eine Mörderin befragt. Ob Lydia Prenner-Kasper ein Geständnis abgibt? Die Kabarettistin möchte u. a. alle Weltreligionen in ihrem Schlafgemach vereinen und verhökt heimlich die getragenen Unterwäschen ihres Mannes (es gibt für alles einen Fetisch!) nach Japan, um großes Geld zu machen. Ob er ihr auf die Spur kommt? Dazwischen wird getrunken, gegessen - und jede Menge gelacht.