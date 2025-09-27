Hauptnavigation

Pepi Hopf sitzt bei einem Abendessen im Rahmen der Impro-Comedy-Show „Dinner für Zwei“.

Dinner für Zwei - Pepi Hopf & Lydia Prenner-Kasper

Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen - und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst. In einer neuen Ausgabe aus der Marx Halle in Wien treffen sich diesmal Aushängeschilder des heimischen Kabaretts: Pepi Hopf und Lydia Prenner-Kasper.

27.09.2025
05:25 - 05:55 Uhr

Butler und Gastgeber Christoph Fälbl serviert wie gewohnt knifflige Charakterrollen, die spontan dargestellt werden müssen.

So schlüpft Pepi Hopf in die Rolle eines Pryomanen, der sich bei der Feuerwehr bewirbt, oder eines Polizisten auf Stimmungsaufhellern, der eine Mörderin befragt. Ob Lydia Prenner-Kasper ein Geständnis abgibt? Die Kabarettistin möchte u. a. alle Weltreligionen in ihrem Schlafgemach vereinen und verhökt heimlich die getragenen Unterwäschen ihres Mannes (es gibt für alles einen Fetisch!) nach Japan, um großes Geld zu machen. Ob er ihr auf die Spur kommt? Dazwischen wird getrunken, gegessen - und jede Menge gelacht.

