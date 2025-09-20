Kabarett & Comedy
Dinner für Zwei - Eva Maria Marold und Clemens Haipl
Auch dieses Mal speisen und spielen zwei Humoristen mit Pointen-Garantie: Eva Maria Marold und Clemens Haipl.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2025
- 04:25 - 04:50 Uhr
Die Tafel ist gedeckt, der Butler (Christoph Fälbl) ist bereit: Ein Drei-Gänge-Menü wartet auf die prominenten Gäste. Was sie nicht wissen: Zu jedem Gang serviert Christoph Fälbl eine Charakterrolle, die beide Promis abwechselnd darstellen müssen.
Improvisation ist gefragt - wer spielt seine Rolle so gut, dass sie der andere errät? Wer hält es als Erster durch, nicht zu lachen? Und da wären noch die großen Fragen des Lebens, die ausverhandelt werden: Der erfolgreichste Aufreißspruch? Die größte Straftat? Das schlimmste Sexerlebnis? Dazwischen wird gegessen, getrunken - und garantiert jede Menge gelacht.