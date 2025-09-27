Hauptnavigation

Nina Hartmann bei einem improvisierten Sketch während „Dinner für Zwei“.

Dinner für Zwei - Dieter Chmelar & Nina Hartmann

Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen - und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst. Diesmal speisen und spielen Kolumnist, Kabarettist und Entertainer Dieter Chmelar und Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann.

27.09.2025
02:55 - 03:25 Uhr

Dinner für Zwei

Die Tafel ist gedeckt, der Butler (Christoph Fälbl) ist bereit: Ein Drei-Gänge-Menü wartet auf die prominenten Gäste. Was sie nicht wissen: Zu jedem Gang serviert Christoph Fälbl eine Charakterrolle, die beide Promis abwechselnd darstellen müssen.

Improvisation ist gefragt - wer spielt seine Rolle so gut, dass sie der andere errät? Wer hält es als Erster durch, nicht zu lachen? Und da wären noch die großen Fragen des Lebens, die ausverhandelt werden: Der erfolgreichste Aufreißspruch? Die größte Straftat? Das schlimmste Sexerlebnis? Dazwischen wird gegessen, getrunken - und garantiert jede Menge gelacht.

