Kabarett

Django Asül: Rückspiegel 2022

Wer nach vorn fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen: Das lernt man schon in der Fahrschule. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, gilt auch für die zeitliche Dimension. 2022 hat am Ende einen eigenen Abend, an dem Django Asül in den Rückspiegel schaut, wahrlich verdient. Django schaut in bewährt satirischer Manier zurück auf ein Jahr, in dem nicht nur Alfons Schuhbeck am Krisenherd gestanden hat.

Datum: 30.12.2022