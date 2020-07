Vince Ebert: Make Science great again

Die USA - eine Nation, die als erste den Mond bereiste, in der aber 34 Prozent der Menschen bezweifeln, die Erde sei eine Kugel. Vince Ebert wollte wissen, was es auf sich hat mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und des begrenzten Verstandes. Die führende Wissenschaftsnation, in der 90% der Bevölkerung die Evolutionstheorie für Mumpitz halten. In Make Sience Great Again schildert er beim 3satFestival in 45 Minuten seine erstaunlichen Erfahrungen und Eindrücke aus einem Jahr satirischer Wissenschaftsreise in die USA.