Urban Priol: Im Fluss

Urban Priol präsentiert beim 3satFestival 45 Minuten aus seinem aktuellen Programm Im Fluss. Der Kabarettist nimmt seine Zuschauer mit auf ein Abenteuer, gleichend einer Fahrt mit einer Wildwasserbahn, einem Raftingtrip, durch den Strom des Flusses namens Politik. Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann. Der Meister der Parodie trägt den Zuschauer durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum.