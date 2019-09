Tobias Mann: Chaos

Nur steckt in all dem Gewusel nicht auch das Potential eines echten Neuanfangs? Muss es nicht erst mal schlimmer werden, damit es wieder besser wird? Jede Menge Chaos entsteht doch erst dadurch, dass Menschen versuchen, Chaos zu verhindern – eine Erfahrung, die vor allem Eltern jeden Tag aufs Neue machen. Und überhaupt: ist Chaos nicht auch Veränderung? Fragen, die sich am besten mit Humor beantworten lassen.