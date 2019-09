Tino Bomelino: Man muss die Dinge nur zu Ende

Tino mag es, schnell auf den Punkt zu kommen. Schließlich muss die Pointe sitzen, bevor sein Gehirn schon die nächste Abzweigung genommen hat. Ordnung ist einfach nicht so sein Ding. In seinem Kopf muss es in etwa so aussehen wie eins in seinem Kinderzimmer, und das ist auch gut so: Im Chaos findet er Zusammenhänge, die ein ordentlich denkender Mensch nie finden würde. Wer ihm folgt, weiß nie genau, wo er landet - und wenn das nicht guten Humor ausmacht, was dann?