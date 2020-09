Till Reiners: real bleiben

Till Reiners wurde 1985 in Duisburg geboren, wuchs in Geldern am Niederrhein auf und zog nach dem Abitur nach Trier, um Politikwissenschaften zu studieren. Während des Studiums entdeckte er den Poetry Slam, feierte hier schnell Erfolge und trat bald in weiten Teilen Deutschlands auf. Nach Abschluss des Studiums schrieb er sein erstes Kabarettprogramm, auch hier blieben die Erfolge nicht aus. Schnell fasste er Fuß in der Kleinkunstszene, gewann mehrere Preise, unter anderem den Deutschen Kabarettpreis (Förderpreis).