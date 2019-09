Stefan Danziger: Was machen Sie eigentlich tagsüber?

Geboren in der DDR, aufgewachsen in der Sowjetunion. Nach der Wende kam er in den Westen und landete in Berlin Wedding. Als Stadtführer erlernte er auf den Straßen Berlins seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit deutsch-deutscher Geschichte zu unterhalten. Seine ersten komödiantischen Sporen verdiente er sich daher quasi nebenbei als Stadtführer – oder wie es amtlich heißt „Stadtbilderklärer“ – denn das mit dem Führer nehmen einige Touristen gelegentlich zu ernst.