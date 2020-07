Sarah Bosetti: Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!

Im Feminismus liegt große humoristische Kraft, die Sarah Bosetti wie keine Zweite anzuzapfen vermag. Gleichzeitig findet sie ihn aber auch anstrengend, vor allem weil er so notwendig ist. Deshalb leiht sie der Emanzipation ihre charmant ironische Stimme, und gerade populistischer Gegenwind ist für sie unerschöpfliche Inspiration. Sie verwandelt Hasskommentare in poetische Pusteblumen: kurz mal schön anzusehen, und dann verpuffen sie im Wind. Ihr intelligenter, entwaffnender Witz verwandelt jede Gehässigkeit in wunderschöne Sprachgemälde. Beim 3sat Festival präsentiert sie 30 Minuten aus ihrem Programm „Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe!“