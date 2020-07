Philipp Weber: KI: Künstliche Idioten

Er ist die Hoffnung unserer Zeit: Philipp Weber. Der Mensch rast in die Zukunft und ist restlos überfordert! Zeitmaschinen? Alkohol per Download? Roboter wie in Science Fiction Filmen? Manchmal möchte man der Menschheit zurufen: „Was macht ihr da eigentlich? Wo wollt ihr hin? Wo landen wir?“ Philipp Weber gibt in seinem neuen Programm beim diesjährigen 3satFestival Antworten und rüstet uns mit dem einzigen, was bei derartiger Überforderung noch hilft: geistreicher Humor.